И. Умаханов: Сотрудничество молодежи России и Вьетнама укрепит узы дружбы между двумя странами

Source: Russia – Council of the Federation

Делегация Российского комитета солидарности и сотрудничества с народами Азии и Африки находится во Вьетнаме в рамках празднования Международного дня мира.

Делегация Российского комитета солидарности и сотрудничества с народами Азии и Африки (РКССАА) прибыла с рабочим визитом в Ханой. Об этом сообщил заместитель Председателя Совета Федерации, президент РКССАА Ильяс Умаханов. УмахановИльяс Магомед-Саламовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан

Делегацию, в которую вошли участники молодежной секции РКССАА, возглавит генеральный секретарь организации Наталья Халтурина.

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Как отметил Ильяс Умаханов, визит делегации, которая будет находиться во Вьетнаме с 20 по 22 сентября, приурочен к Международному дню мира. Праздник отмечается 21 сентября. По инициативе Организации Объединенных Наций в этот день проводятся образовательные и общественные акции, посвященные теме мира.

Как проинформировал вице-спикер СФ, участники поездки встретятся с руководством Вьетнамского комитета солидарности народов Азии и Африки и Латинской Америки, руководством Вьетнамского комитета мира.

Кроме того, представители молодежной секции при РКССАА проведут встречи с представителями Вьетнамского союза молодежи.

По словам Ильяса Умаханова, члены делегации намерены обсудить развитие дальнейшего взаимодействия по линии Организации солидарности народов Азии и Африки (ОСНАА), а также перспективы сотрудничества на молодежном уровне.

Народная дипломатия, в том числе молодежная, играет большую роль в распространении идей евразийской интеграции

«Уверен, что визит молодежной делегации РКССАА послужит укреплению дружбы между народами Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам», — подчеркнул сенатор.

В этой связи он отметил, что Совет Федерации, Интеграционный клуб при верхней палате парламента, Российский комитет солидарности и сотрудничества с народами Азии и Африки в последние годы уделяют особое внимание работе с молодежью. «Народная дипломатия, в том числе молодежная, играет большую роль в распространении идей евразийской интеграции».

«Серьезное значение имеет народная дипломатия и для сохранения исторической памяти», — сказал Ильяс Умаханов. В этой связи сенатор напомнил об инициативе Совета Федерации – признать победу над нацизмом во Второй мировой войне всемирным наследием человечества, а памятники борцам с нацизмом во всех странах – Всемирным мемориалом. «Наша цель – донести эту идею как можно до более широкого круга людей, объяснить ее важность, показать ее значимость. Мы, законодатели, задействуем для этого встречи, беседы на различных международных площадках. Но и здесь есть место для народной дипломатии – ведь это непосредственные контакты, дружеское общение между людьми, в том числе – молодыми».

«Поэтому так важно вести диалог, работать с молодым поколением. Ведь именно ему предстоит в будущем отстаивать историческую память».

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