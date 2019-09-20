К. Косачев: Настало время переосмыслить трагические события Гражданской войны 1917–1922 годов в России

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступил на церемонии открытия закладного камня на месте установки памятника, посвященного окончанию Гражданской войны.

Председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл и член Комитета СФ по обороне и безопасности Валерий Куликов КуликовВалерий Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя приняли в г. Севастополе (Республика Крым) участие в церемонии открытия закладного камня на месте установки памятника, посвященного окончанию Гражданской войны в России 1917–1922 гг.

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Сенаторы прибыли на мероприятие по поручению Председателя СФ и во исполнение решений V Международного гуманитарного Ливадийского форума, в резолюции которого, в частности, содержатся рекомендации Министерству культуры Российской Федерации и Совету министров Республики Крым принять необходимые меры по установке на полуострове «памятника Примирения как символа переосмысления трагических событий 1917–1922 годов в России».

Монумент создается Общероссийской общественно-государственной организацией «Российское военно-историческое общество» по поручению Президента РФ и по инициативе Международного совета российских соотечественников.

Возведение монумента будет иметь огромное значение для примирения сторонников диаметральных взглядов на Русскую революцию

По мнению Константина Косачева, возведение монумента будет иметь огромное значение для примирения сторонников диаметральных взглядов на Русскую революцию внутри страны и консолидации соотечественников за рубежом, представляющих различные волны эмиграции, вокруг идеи укрепления современной России, преодолевающей революционный раскол ХХ века.

Константин Косачев и Владимир Мединский в Крыму

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Константин Косачев и Владимир Мединский в Крыму

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Константин Косачев в Крыму

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Константин Косачев в Крыму

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«Настало время собирать камни, и этот камень теперь будет символизировать именно такое время, время собора и преодоления вражды в истории моей страны», — заявил парламентарий.

По его мнению, открытие памятника станет значимым событием, способствующим переосмыслению одной из трагических страниц российской истории, призвано стать важной составляющей в решении актуальной задачи формирования идеологии общественного согласия.

Сенатор выразил благодарность Российскому военно-историческому обществу и Международному совету российских соотечественников, в связи с тем, что инициатива Ливадийского форума обретает быстрое воплощение.

В мероприятии также участвовали Министр культуры РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, временно исполняющий обязанности губернатора города Севастополя Владимир Развожаев и председатель Союза кинематографистов России, глава Российского фонда культуры Никита Михалков.

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