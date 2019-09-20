Л. Гумерова: Благотворительный фонд Владимира Спивакова вносит большой вклад в развитие культуры и искусства

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор встретилась с юными талантами Республики Башкортостан.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан в рамках фестиваля «Владимир Спиваков приглашает» встретилась с дирижером и музыкантом, народным артистом СССР и Республики Башкортостан Владимиром Спиваковым и воспитанниками Благотворительного фонда В.Спивакова в Республике Башкортостан.

Сенатор и музыкант посетили концерт воспитанников Фонда, участников проекта «Дети — детям: музыка наших сердец», встретились с преподавателями и учениками среднего специального музыкального колледжа.

Лилия Гумерова в рамках фестиваля встретилась с дирижером и Владимиром Спиваковым и воспитанниками Благотворительного фонда

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Выступление воспитанников Благотворительного фонда В.Спивакова в Республике Башкортостан

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Выступление воспитанников Благотворительного фонда В.Спивакова в Республике Башкортостан

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Выступление воспитанников Благотворительного фонда В.Спивакова в Республике Башкортостан

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Лилия Гумерова в рамках фестиваля встретилась с дирижером и Владимиром Спиваковым и воспитанниками Благотворительного фонда

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Лилия Гумерова, которая является председателем Попечительского совета Благотворительного фонда в Республике Башкортостан, отметила, что фонд вышел на новый этап своего становления, развития, творческого подъема. «Уже второй раз фонд становится обладателем гранта Президента России. Этот проект особенно теплый, близкий и понятный. Ребята в каждое выступление вкладывают свою душу. Сегодня мы много ищем рецепты счастья, как воспитать детей патриотами, научить их быть милосердными, добрыми, помогать друг другу. Такие проекты и есть очень четкий ответ на этот вопрос. Музыка их учит быть дружнее, учит любить Родину, помогать друг другу», — сказала сенатор.

Когда дети занимаются музыкой, в которой нет агрессии никакой, есть только добро, красота и гармония, то будущее у Башкортостана должно быть прекрасным

Владимир Спиваков подчеркнул, что подобные мероприятия не только способствуют выявлению и поддержке одаренных детей и новых ярких исполнителей, но и объединяют талантливых детей вокруг добрых и вечных тем. «Когда есть музыкальные школы, когда дети занимаются музыкой, не обязательно, чтобы они были гениями. Я считаю, что когда дети занимаются музыкой, в которой нет агрессии никакой, есть только добро, красота и гармония, то будущее у Башкортостана должно быть прекрасным», — отметил музыкант.

За время существования проекта «Дети-детям: музыка наших сердец» в нем были задействованы 30 юных талантов из разных городов Башкортостана. Ребята посетили с концертами детские дома, приюты и больницы, стали участниками свыше 30-ти концертов в 15 городах Башкортостана. Состоялось более шестидесяти мастер-классов профессоров и педагогов Московской консерватории, Российской академии музыки имени Гнесиных, Уфимского государственного института искусств им. З. Исмагилова и Среднего специального музыкального колледжа. Участниками мастер-классов стали более 300 музыкантов, а общий охват вовлечённой публики превысил 3 тысячи человек. До конца текущего года проект «Дети-детям: музыка наших сердец» будет реализован в городах Республики Башкортостан, Республики Татарстан и Челябинской области.

С 2016 года в проектах фонда приняли участие более 2000 детей. Многие стипендиаты фонда являются постоянными участниками проектов образовательного центра «Сириус».

В мероприятии принял участие директор Благотворительного фонда В.Спивакова в Республике Башкортостан Артур Назиуллин.

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