О совместной с Советом Европы конференции “Заключение, исполнение и толкование международных договоров”

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

20-09-2019

19-20 сентября 2019 г. в Министерстве иностранных дел состоялась организованная МИД совместно с Информационным пунктом Совета Европы в г.Минске и Секретариатом Совета Европы конференция для государственных органов Республики Беларусь по теме “Заключение, исполнение и толкование международных договоров”.

В мероприятии приняли участие более 140 представителей государственных органов Республики Беларусь, дипломатического корпуса, межправительственных и неправительственных организаций, которые рассмотрели новую редакцию Закона о международных договорах и разработанные МИД Методические рекомендации по его применению. В качестве примеров использовались международные договоры и другие документы Совета Европы.

К конференции было приурочено расширенное заседание Научно-консультативного совета по международному праву при Министерстве иностранных дел. Директор по правовым вопросам и международному публичному праву секретариата Совета Европы Йорг Полякевич и заслуженный юрист Республики Беларусь Григорий Василевич выступили с докладами по теме верховенства права.

В рамках форума состоялась также встреча представителей министерств юстиции Беларуси и Бельгии, в ходе которой были рассмотрены вопросы белорусско-бельгийского сотрудничества в сфере взаимной правовой помощи, выдачи и экстрадиции. Во встрече приняли участие представители Генеральной прокуратуры Беларуси.

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