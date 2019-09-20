Павел Сорокин провел встречу сопредседателей межправкомисии России и Республики Конго

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 20 сентября. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин и Министр обустройства территории и капитального строительства Республики Конго Жан-Жак Буйя провели встречу сопредседателей Межправительственной Российско-Конголезской смешанной комиссии по экономическому, научно-техническому сотрудничеству и торговле России и Республики Конго.

В ходе встречи стороны обсудили выполнение договоренностей, достигнутых по итогам 4-го заседания Комиссии и подготовку 5-го заседания Комиссии, запланированного на декабрь 2019 года в Москве. В частности, стороны коснулись вопросов сотрудничества в области энергетики, в том числе участие российских нефтяных компаний в освоении конголезских месторождений. По итогам мероприятия также было подписано Совместное заявление.

29.04.2019

С 25 по 28 июня 2019 года состоится VII Российский международный энергетический форум (РМЭФ-2019) – одно из крупнейших специализированных конгрессно-выставочных мероприятий сферы ТЭК.

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