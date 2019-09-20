Президент России Владимир Путин присвоил Николаю Рыжкову звание Герой Труда

Source: Russia – Council of the Federation

Звание присвоено за особые трудовые заслуги перед государством и народом.

Указом Президента Российской Федерации члену Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представителю от исполнительного органа государственной власти Белгородской области Николаю Рыжкову РыжковНиколай Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Белгородской области присвоено звание Герой Труда Российской Федерации.

Как сказано в тексте Указа, звание присвоено «за особые трудовые заслуги перед государством и народом».

Текст Указа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

28 сентября 2019 года Николай Рыжков отмечает 90-летний юбилей.

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