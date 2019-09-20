Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Пилотируемая космонавтика#Союз МС-15#Космодромы20.09.2019 15:05

Проведен контрольный осмотр «Союза МС-15»

Сегодня, 20 сентября 2019 года, на площадке № 254 космодрома Байконур основной и дублирующий экипажи корабля «Союз МС-15» провели вторую «примерку» — контрольный осмотр пилотируемого корабля в стартовой комплектации.

После вводного инструктажа экипажи по очереди поднялись в «Союз», уточнили расположение укладок с доставляемым на Международную космическую станцию оборудованием, в тестовом режиме проверили работоспособность различных систем, включая систему связи. Окончив осмотр корабля, космонавты и астронавты направились в сборочный цех филиала РКЦ «Прогресс» для осмотра ракеты-носителя «Союз-ФГ».

Затем экипажи побывали в музее космодрома Байконур. Осмотрев экспозицию, которая пополняется космонавтами со времён первых пилотируемых полётов в космос, члены основного экипажа расписались на стенде автографов, а также оставили памятные надписи и пожелания в книге гостей.

Пуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-15» запланирован на 25 сентября 2019 года. В основной экипаж вошли космонавт Олег Скрипочка, астронавт Джессика Меир и участник космического полёта от ОАЭ Хаззаа Аль Мансури. Дублирующий экипаж: космонавт Сергей Рыжиков, астронавт Томас Маршбёрн и участник космического полёта от ОАЭ Султан Аль Неяди.

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