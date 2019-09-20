Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в общем собрании членов Томской ассоциации пищевиков в г. Томске.

Член Комитета СФ по экономической политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Томской области Владимир Кравченко КравченкоВладимир Казимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Томской области принял участие в общем собрании членов Томской ассоциации пищевиков.

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Сенатор рассказал членам Ассоциации о законодательной деятельности верхней палаты парламента и ответил на их вопросы.

«Благодаря активной позиции губернатора Томской области Сергея Жвачкина ЖвачкинСергей АнатольевичГубернатор Томской области в регион привлекаются федеральные средства, которые идут, в том числе, на реализацию инфраструктурных проектов, программ по социальной защите, благоустройству, поддержке субъектов малого и среднего бизнеса. В то же время, если система межбюджетных отношений будет изменена путем поднятия коэффициента бюджетной обеспеченности области, финансовая политика станет более предсказуемой: руководство региона сможет планировать реализацию многих долгосрочных проектов», — прокомментировал Владимир Кравченко.

В ближайшее время предстоит работать над главным финансовым документом страны

Он напомнил, что в ближайшее время предстоит работать над главным финансовым документом страны. Сенатор призвал членов Ассоциации активно включиться в работу, проанализировать основные положения документа и, при необходимости, внести свои предложения.

Владимир Кравченко предложил участникам встречи объединить усилия в сфере работы над проектами федеральных законов. «Ежедневно на площадке верхней палаты рассматривается большое число законопроектов, которые напрямую затрагивают интересы отечественных товаропроизводителей. Практически по всем законопроектам существует стадия «нулевого чтения», когда мы имеем возможность обсудить проект документа с экспертным сообществом и внести в него изменения. Предлагаю вам использовать этот механизм и вместе работать над повышением эффективности принимаемых законов», — сказал сенатор.

Представители профессионального сообщества подчеркнули открытость Владимира Кравченко и его готовность к конструктивному диалогу.

«Радует, что ответ на обращение или свою инициативу мы можем получить от нашего представителя в палате регионов в самые сжатые сроки», — отметил президент томской ассоциации пищевиков Артем Багреев.

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