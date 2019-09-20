С. Митин: Важно повышать престиж профессий хлебопекарной и кондитерской отраслей

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в Международном форуме «Хлеб, ты – мир».

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области принял участие в работе Международный форум предприятий и организаций потребительской кооперации «Хлеб, ты – мир». Мероприятие, в котором принимают участие представители более 70 регионов России и делегации 36 стран мира, проходит в Калужской области на территории этнографического парка-музея «ЭТНОМИР».

Сенатор напомнил, что Российской Федерации сегодня принадлежит не менее 7 проц. мирового производства и потребления хлеба. Ежегодно производится свыше 11 млн тонн хлеба. Основу инфраструктуры хлебопекарного производства в стране составляют 13 тысяч субъектов хлебопечения, объединяющих свыше трёхсот тысяч профессионалов.

Российской Федерации сегодня принадлежит не менее 7 проц. мирового производства и потребления хлеба

Сергей Митин от имени Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга поздравил участников, организаторов и гостей Международного форума «Хлеб, ты – мир».

По словам законодателя, пекари всего мира сталкиваются с одинаковыми проблемами, для решения которых и создан международный союз, объединивший профессионалов из более 30 стран мира. «Основной задачей Союза было и остается повышение престижа профессий хлебопекарной и кондитерской отраслей. Профессиональное сообщество хлебопеков нацелено на то, чтобы удовлетворять насущные человеческие потребности — не просто растить и выпекать хлеб, но и жить в мире и согласии», — отметил парламентарий.

Сергей Митин напомнил, что важность развития малого и среднего предпринимательства в разрезе отечественного хлебопечения отмечена в Указе президента РФ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года».

В рамках Форума пройдут «круглые столы», мастер-классы, выставки, студенческие фестивали, конкурсы, а 24 команды пекарей из 20 регионов России проведут соревнования за Кубок России по хлебопечению.

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