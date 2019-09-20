Электронной торговой платформе ООО «Газпром экспорт» исполнился один год

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

20 сентября 2019, 19:00

Первая торговая сессия на Электронной торговой платформе (ЭТП) ООО «Газпром экспорт» состоялась ровно год назад 20 сентября 2018 г.

По итогам года общий объем проданного газа превысил 12,7 млрд куб. м, что составляет заметную часть поставок Газпрома в Европу. Для работы на ЭТП уже зарегистрировалось 62 компании, которые имеют возможность отбирать газ в 10 пунктах сдачи. Уникальная география пунктов сдачи позволяет увеличить их ликвидность. Клиентам предлагаются различные сроки поставок газа от одних суток до квартала включительно. Сделки на ЭТП реализуются в нескольких валютах, включая российский рубль.

«Первый год работы Электронной торговой платформы ООО „Газпром экспорт“ показал, что продажи газа на ЭТП эффективно дополняют систему наших долгосрочных контрактов. Этот инструмент позволяет сгладить суточную и сезонную волатильность на физических рынках газа. В ближайшей перспективе мы планируем расширить географию поставок, а также увеличить их сроки», — отметила Заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром», Генеральный директор ООО «Газпром экспорт» Е. В. Бурмистрова.

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