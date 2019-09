Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Dla mediów / Zapowiedzi prasowe / Udział Prezydenta RP w debacie generalnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ – program prasowy

ok. 18.00 Wystąpienie Prezydenta RP w debacie generalnej 74. sesji ZO NZ Siedziba ONZ, Sala Zgromadzenia Ogólnego Obowiązują akredytacje prasowe ONZ Godz. 19.00 Udział Prezydenta RP i Małżonki w przyjęciu wydawanym przez Prezydenta Stanów Zjednoczonych i Małżonkę Lotte New York Palace Hotel Z udziałem prezydenckiego fotografa

Godz. 10.00 Udział Prezydenta RP w inauguracji Szczytu Klimatycznego Siedziba ONZ, Sala Zgromadzenia Ogólnego Obowiązują akredytacje prasowe ONZ Godz. 11.00 Wypowiedź Prezydenta RP dla przedstawicieli mediów Siedziba ONZ, Quiet Room Obowiązują akredytacje prasowe KPRP i ONZ – POOL Godz. 11.05 Otwarcie przez Prezydenta RP polskiej sali w Radzie Bezpieczeństwa ONZ Siedziba ONZ, Caucus Room Photo opp. – POOL Obowiązują akredytacje prasowe KPRP i ONZ Godz. 11.30 Udział Prezydenta RP w spotkaniu wysokiego szczebla na temat wolności religijnej pod przewodnictwem Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Siedziba ONZ, Sala CR3 Obowiązują akredytacje prasowe ONZ Godz. 14.15 Spotkanie bilateralne Prezydenta RP Andrzeja Dudy z Prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki Donaldem Trumpem Hotel InterContinental New York Barclay Photo opp. – POOL Obowiązują akredytacje prasowe KPRP i Białego Domu Godz. 15.30 Spotkanie bilateralne Prezydenta RP Andrzeja Dudy z Prezydentem Finlandii Sauli Niinistö Siedziba ONZ Photo opp. – POOL Obowiązują akredytacje prasowe KPRP i ONZ ok. 16.30 Spotkanie Prezydenta RP z przedstawicielami mediów Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku Obowiązują akredytacje prasowe KPRP

Godz. 13.00 Udział Pary Prezydenckiej we Mszy Św. w kościele Świętego Krzyża Holy Cross Church Wejście akredytowanych mediów do sektora prasowego w godz. 11.30 – 11.45

Source: President of Poland in Polish