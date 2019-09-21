В Екатеринбурге дан Центральный старт Всероссийскому дню бега «Кросс нации»

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 21 сентября, по всей территории Российской Федерации проходит День бега «Кросс нации».

Его Центральный старт состоялся в Екатеринбурге (Свердловская область). Участниками забега стали более 47 тысяч человек. В их числе Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков, Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков, двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов и другие спортсмены, а также известные представители региона.

«Кросс Наций» – единственные соревнования в стране, которые привлекают так много участников. Точную цифру узнаем позднее, но от полутора до двух миллионов человек сегодня вышли на старты в разных регионах. Это люди совершенно разного возраста – студенты, пенсионеры, дети, – отметил Павел Колобков в ходе церемонии открытия Дня бега. – Свердловская область является большим спортивным регионом. Я всех поздравляю, желаю хорошего настроения, занимайтесь спортом».

Евгений Куйвашев, приветствуя участников забега, сказал: «Подготовка и участие в марафонах приобретает черты современной позитивной моды, становится образом жизни, признаком особого престижа. Благодарю Вас, уважаемый Павел Анатольевич, за оказанную нашему региону честь и решение участвовать в «Кроссе нации» именно в Свердловской области».

Помимо традиционных дистанций 1,2,4, 6, 8 и 12 км, в программу Центрального старта был включён забег на 2023 м, посвящённый XXXII Всемирной летней универсиаде, которую Екатеринбург примет в 2023 году.

Всероссийский день бега «Кросс нации» проводится ежегодно в целях популяризации здорового образа жизни и регулярных занятий физической культуры и спорта.

Начиная с 2019 года, «Кросс нации» стал частью федерального проекта «Спорт – норма жизни», который был разработан и в настоящее время реализуется Министерством спорта Российской Федерации в целях увеличения к 2024 году количества россиян, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 55% от общей доли населения страны.Фото: Правительство Свердловской области / midural.ruПресс-служба Минспорта России

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