Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Космодромы#Пилотируемая космонавтика#Союз МС-1521.09.2019 16:30

Завершена сборка ракеты «Союз-ФГ»

Представители Технического руководства выдали заключение о готовности ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-15» к вывозу и установке на стартовой площадке № 1 («Гагаринский старт») космодрома Байконур в понедельник, 23 сентября 2019 года.

Сегодня, 21 сентября, специалисты предприятий ракетно-космической отрасли выполнили комплекс технологических операций по общей сборке ракеты космического назначения «Союз-ФГ». Вчера, после контрольного осмотра пилотируемого корабля «Союз МС-15», он в составе головного блока был транспортирован на общую сборку.

Запуск к Международной космической станции запланирован на 25 сентября 2019 года в 16:57:43 мск. В составе основного экипажа: космонавт Олег Скрипочка, астронавт Джессика Меир и участник космического полёта от ОАЭ Хаззаа Аль Мансури, а дублирующего — Сергей Рыжиков, Томас Маршбёрн и Султан Аль Неяди.

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