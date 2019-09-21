Павел Колобков поздравил российских боксёров с успешным выступлением на домашнем Чемпионате мира

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 21 сентября, в Екатеринбурге (Свердловская область) завершился Чемпионат мира по боксу среди мужчин. Соревнования стартовали 7 сентября. Более 450 боксёров из 91 страны разыграли награды в восьми весовых категориях: до 52 кг, до 57 кг, до 63 кг, до 69 кг, до 75 кг, до 81 кг, до 91 кг, свыше 91 кг.

Россияне завоевали три золотые и одну бронзовую медали. Чемпионами мира стали Андрей Замковой (до 69 кг), Глеб Бакши (до 75 кг) и Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг), а бронзовым призёром – Максим Бабанин (свыше 91 кг). Сборная России по боксу заняла второе место в общекомандном зачёте, первенствовала команда Узбекистана (3-1-1), третьи – спортсмены из Казахстана (1-1-4).

Финальный день Чемпионата мира посетил Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков. Он высоко оценил организацию соревнований и выступления российских боксёров. «Поздравляю с достойным проведением Чемпионата мира Свердловскую область и лично губернатора Евгения Куйвашева, а также Международную ассоциацию бокса и Федерацию бокса России, – сказал он. – Поздравляю наших спортсменов с отличным результатом, это был настоящий праздник для всех любителей бокса. Четыре часа финальных соревнований пролетели незаметно и на одном дыхании. Уверен, что все зрители получили настоящее удовольствие».

Россия в этом году примет также Чемпионат мира по боксу среди женщин. Соревнования пройдут с 3 по 13 октября в Улан-Удэ (Республика Бурятия).

Фото: Правительство Свердловской области / midural.ru

Пресс-служба Минспорта России

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