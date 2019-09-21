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#Роскосмос#Главное#Спартакиада21.09.2019 12:35

Подведены итоги IV-й спартакиады Роскосмоса

Завершилась Четвертая спартакиада Госкорпорации «Роскосмос», проходившая с 16 по 20 сентября в Москве на объектах Спортивного культурно-патриотического центра Центра Хруничева (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»).

Основные цели спартакиады — укрепление корпоративного духа и связей между предприятиями ракетно-космической отрасли, пропаганда здорового образа жизни и приумножение спортивных традиций, создание условий для неформального общения между сотрудниками отрасли.

В течение последних пяти дней работники российской ракетно-космической отрасли состязались в 8 видах спорта: мини-футбол, волейбол, теннис, настольный теннис, баскетбол, плавание, шахматы и гандбол. Участники также смогли проверить себя в гиревом спорте и сдать нормы ГТО.

Команды из 33 предприятий, входящих в Госкорпорацию «Роскосмос», поспорили за звание сильнейшего спортивного коллектива отрасли. Предприятие-победитель определился 20 сентября, им оказался коллектив РКЦ «Прогресс» (Самара). Второе место заняла команда ФГУП «ЦЭНКИ» (Москва), а третье место завоевали представители Центра Хруничева (Москва).

В общей сложности в спортивных дисциплинах приняло участие более 1200 спортсменов. Торжественная церемония награждения победителей и церемония закрытия прошли в московском СОК «Звезда». Там же победителю был вручен переходящий кубок Спартакиады.

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