Source: President of Russia – Kremlin

В поздравлениях глава Российского государства с удовлетворением отметил дружественный, союзнический характер российско-армянских отношений, которые основываются на многовековых традициях дружбы, духовной близости и взаимного уважения.

Владимир Путин выразил уверенность в дальнейшем развитии плодотворного российско-армянского сотрудничества в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других сферах, а также расширении партнерского взаимодействия в рамках евразийских интеграционных процессов в интересах братских народов двух стран, в русле обеспечения стабильности и безопасности в Закавказском регионе.

MIL OSI