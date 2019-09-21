Source: Russia Federal Space

#Центр Хруничева#Главное#Космодромы#Eutelsat 5 West B#MEV-121.09.2019 15:00

Сборка космической головной части ракеты «Протон-М»

На техническом комплексе космодрома Байконур успешно завершены операции по сборке космической головной части (КГЧ). Сегодня утром, 21 сентября 2019 года, специалисты российской и зарубежной ракетно-космической отрасли, участвующие в программе пуска ракеты-носителя «Протон-М» в интересах компании Eutelsat, приступили к общей сборке ракеты космического назначения.

Головная часть в составе аппаратов Eutelsat-5WB и MEV-1, переходной системы, разгонного блока «Бриз-М» и головного обтекателя перевезена в зал окончательной сборки ракеты-носителя «Протон-М».

По плану-графику пусковой кампании будет проведена стыковка КГЧ с третьей ступенью носителя, выполнены совместные электрические проверки, подключение системы влажностно-теплового режима космических аппаратов, а также установка защитного термочехла на головной обтекатель.

После завершения общей сборки ракеты космического назначения «Протон-М» начнется её подготовка к транспортировке на технологическую заправочную площадку для заправки разгонного блока «Бриз-М».

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