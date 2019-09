Premier: Mamy ofertę dostosowaną do potrzeb małych i średnich przedsiębiorców

Source: President of Poland in Polish

Jak dodał, potrzebę takiego rozwiązania zgłaszali sami przedsiębiorcy, gdy odwiedzał m.in. warsztaty samochodowe, zakłady fryzjerskie czy też małe piekarnie.

Premier zapewnił, że przedsiębiorcy, którzy mają wyższe obroty, wyższe dochody, wyższe przychody i są na 19-procentowym podatku liniowym oraz płacą zryczałtowany ZUS, pozostają na dotychczasowych warunkach.

Kolejna propozycja o której mówił Mateusz Morawiecki to zwiększenie ryczałtu z 250 tys. euro do 1 mln euro, a potem do 2 mln euro, co oznacza możliwość zmniejszenia obciążeń biurokratycznych dla małych firm.

Ponadto rząd przeznaczy 1 mld zł dla nowych inwestycji w strefach ekonomicznych – zapowiedział szef rządu.

MIL OSI