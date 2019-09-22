В Грозном прошёл X Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа

Source: Russia Ministry of Sport

21 и 22 сентября в Грозном (Чеченская Республика) прошёл X Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа. В юбилейном фестивале принимали участие более 700 спортсменов и деятелей культуры из семи регионов Северо-Кавказского федерального округа.

В спортивную программу вошли соревнования по мини-футболу, стрельбе из лука, борьбе на поясах, армрестлингу, перетягиванию каната, лёгкой атлетике (эстафета), лазанию по канату, передвижению на ходулях, поднятию тяжести, переносу тяжести на дистанцию, а также прыжковое двоеборье и силовое троеборье.

Победу в командном зачёте одержала сборная Чеченской Республики. Второе место заняли представители Республики Дагестан, а третье – спортсмены из Республики Ингушетия.

В ходе церемонии закрытия Фестиваля было одобрено предложение о проведении культурно-спортивного праздника народов Кавказа в следующем году в Карачаево-Черкесской Республике.

Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа проводится ежегодно в целях содействия сохранению традиционной культуры и национальных видов спорта, укрепления дружбы и дальнейшего развития межнациональных дружеских отношений народов Северного Кавказа.

Общее руководство проведением Фестиваля традиционно осуществляют Министерство спорта Российской Федерации и Министерство культуры Российской Федерации при поддержке Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа и Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе.

Фото: официальный сайт Главы Чеченской Республики – chechnya.gov.ru

Пресс-служба Минспорта России

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