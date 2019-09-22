В Москве прошёл спортивный праздник по программе Специальной Олимпиады «Молодой атлет»

Source: Russia Ministry of Sport

21 сентября в Москве состоялся инклюзивный спортивно-игровой праздник для особых детей по программе Специальной Олимпиады «Молодой атлет».

В ходе торжественной церемонии открытия мероприятия президент Специальной Олимпиады России Ольга Слуцкер поблагодарила партнёров-организаторов за поддержку в проведении праздника, а олимпийский чемпион по пятиборью Александр Лесун, теннисистка Вера Душевина, ведущий Первого канала Тимур Соловьёв и актёр Игорь Юртаев провели для детей с особенностями интеллектуального развития и их родителей мастер-классы и состязания, в которых победителем стал каждый.

Программа «Молодой атлет» разработана Специальной Олимпиадой для особых детей в возрасте от 3 до 9 лет. Проект направлен на установление дружеских контактов между детьми с особенностями развития и их родителей, а также вовлечения их во всемирное движение Special Olympics (Специальная Олимпиада), занимающееся организацией физкультурно-оздоровительных мероприятий и проведением соревнования для лиц с нарушениями интеллекта.

«Мы хотим сделать проще жизнь семей, воспитывающих детей с особенностями интеллектуального развития. Чтобы такие семьи чувствовали, что их поддерживает вся страна, – сказала Ольга Слуцкер. – Для меня крайне важно сделать движение Специальной Олимпиады России узнаваемым для того, чтобы семьи, преподаватели интернатов и детских домов, где живут дети и взрослые с проблемами интеллектуального развития, понимали, куда им идти. Что у них есть возможность социализации через занятия спортом».

Команда Специальной Олимпиады России будет развивать программу «Молодой атлет» во всех регионах страны.

С использованием информации Специальной Олимпиады России / www.specialolympics.ru

Пресс-служба Минспорта России

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