Российские борцы-вольники пополнили актив команды тремя наградами Чемпионата мира

Source: Russia Ministry of Sport

21 сентября в Нул-Султане (Казахстан) на Чемпионате мира по спортивной борьбе разыграны четыре комплекта наград среди борцов вольного стиля. Россияне завоевали три медали: две золотые и одну бронзовую.

Статус чемпиона мира в весе до 74 кг подтвердил россиянин Заурбек Сидаков. В финале он взял верх над итальянцем Франком Чамисо. Бронзовые медали в этой дисциплине достались американцу Джордану Барроузу и французу Зелимхану Хаджиеву.

Россиянин Давид Баев впервые в своей спортивной карьере выиграл «золото» Чемпионата мира. В решающей схватке в весе до 70 кг он победил казахстанца Нуркожа Кайпанова. «Бронза» у представителя Польши Магомедмурада Гаджиева и спортсмена из Ирана Юнеса Эмами.

Бронзовую награду в актив российской сборной завоевал Алихан Жабраилов в весовой категории до 92 кг. Победителем в этой дисциплине стал американец Джейден Кокс, серебряным призёром – иранец Алиреза Карими, вторая «бронза» у грузина Ираклия Мцитури.

К настоящему времени российские спортсмены первенствуют в общекомандном зачёте на Чемпионате мира, завоевав восемь золотых, четыре серебряные и три бронзовые медали. На втором месте идет сборная США (4-0-1), на третьем – команда Японии (3-3-3).

Сегодня, 22 сентября, на Чемпионате мира борцы-вольники разыграют оставшиеся четыре комплекта наград соревнований.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Заурбека Сидакова, Давида Баева, Алихана Жабраилова и тренеров российских борцов с медалями мирового турнира и желает новых успехов и побед!

Фото: Федерация спортивной борьбы России / www.wrestrus.ru

Пресс-служба Минспорта России

MIL OSI