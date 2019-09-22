Россияне первенствовали на Чемпионате мира по спортивной борьбе

Source: Russia Ministry of Sport

22 сентября в Нур-Султане (Казахстан) в заключительный день Чемпионата мира по спортивной борьбе борцы-вольники разыграли четыре комплекта наград. Российские спортсмены пополнили актив команды одной золотой, одной серебряной и двумя бронзовыми медалями.

Абдулрашид Садулаев выиграл «золото» в весовой категории до 97 кг, Магомедрасул Идрисов стал серебряным призёром в весе до 61 кг, Гаджи Набиев (до 79 кг) и Артур Найфонов (до 86 кг) взяли бронзовые медали.

В турнире по вольной борьбе российские спортсмены всего завоевали пять золотых, одну серебряную и три бронзовые награды. Россияне первенствовали в командном зачёте, вторые – американцы (2-0-2), третьи – грузины (2-0-1). По количеству очков лидерами стали также российские борцы-вольники – 190, вторые – казахстанцы (103), третьи – американцы (94).

Всего на Чемпионате мира россияне выиграли 19 наград: девять золотых, пять серебряных и пять бронзовых. Ранее в греко-римской борьбе россияне завоевали две золотые и три серебряные медали, а в женской борьбе – два «золота», одно «серебро» и две «бронзы».

Россияне выиграли общекомандный зачёт соревнований. Второе место заняли представители США (5-0-2), третье – спортсмены из Грузии (4-0-2).

Одновременно российские спортсмены завоевали девять лицензий на Игры XXXII Олимпиады 2020 года в Токио (Япония): в греко-римской борьбе в весовых категориях до 60 кг, до 67 кг и до 97 кг; в женской – до 50 кг; в вольной – до 57 кг, до 65 кг, до 74 кг, до 86 кг и до 97 кг.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет спортсменов и тренеров сборной России по спортивной борьбе с наградами Чемпионата мира и желает новых спортивных достижений и ярких побед!

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Пресс-служба Минспорта России

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