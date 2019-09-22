Россиянки уверенно выиграли общекомандный зачёт Чемпионата мира по художественной гимнастике

Source: Russia Ministry of Sport

22 сентября в Баку (Азербайджан) в заключительный день Чемпионата мира по художественной гимнастике разыграны два комплекта наград в групповых упражнениях.

Россиянки Евгения Леванова, Анастасия Максимова, Анастасия Шишмакова, Анжелика Стубайло и Мария Толкачёва выиграли «золото» в упражнении с тремя обручами и четырьмя булавами, а также «бронзу» в упражнении с пятью мячами.

В дисциплине «три обруча и четыре булавы» российские спортсменки набрали 29,450 балла. Вторыми стали японки (29,400), третьими – итальянки (29,200).

В дисциплине «пять мячей» российская команда получила от судей 28,150 балла. Первенствовали японки (29,550), вторые – болгарки (29,350).

«Мы проиграли одну золотую медаль, но я очень рада этому, что кто-то другой встал на первое место, потому что нужна интрига, – сказала главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова. – Мы очень рады, что сегодня выиграла Япония, их команда тоже тренируется в России у тренера Инны Быстровой, это тоже заслуга в какой-то степени российской школы».

Всего российские спортсменки завоевали на Чемпионате мира восемь золотых, две серебряные и три бронзовые награды. Ранее «Золото» выиграли Екатерина Селезнёва в упражнении с обручем, Дина Аверина в упражнениях с мячом, булавами, лентой и в индивидуальном многоборье. Российские гимнастки также победили в командном турнире и групповом многоборье. Арина Аверина завоевала по серебряной награде в упражнении с мячом и индивидуальном многоборье. Бронзовыми наградами актив сборной России пополнили Дина Аверина в упражнении с обручем и Екатерина Селезнёва в упражнении с лентой.

Сборная России по художественной гимнастике первенствовала в общекомандном зачёте Чемпионата мира. Второе место заняли представительницы Японии (1-2-0), третье – гимнастки из Израиля (0-4-2).

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет российских спортсменок и тренерский штаб команды с уверенной победой на Чемпионате мира и желает новых ярких успехов и побед!

С использованием материала ТАСС

Фото: Владимир Песня / РИА «Новости»

Пресс-служба Минспорта России

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