Россиянки – чемпионки мира по художественной гимнастике в групповом многоборье

Source: Russia Ministry of Sport

21 сентября на Чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку (Азербайджан) российские спортсменки выиграли «золото» в групповом многоборье.

Вера Бирюкова, Анастасия Максимова, Анастасия Шишмакова, Анжелика Стубайло и Мария Толкачёва по сумме двух видов упражнений – с пятью мячами, а также с тремя обручами и четырьмя булавами – стали лучшими с результатом 58,700 балла.

«Наша программа максимально сложная, она сделана таким образом, что темп бешеный, если кто-то где-то допустит минимальную ошибку, то всё может развалиться полностью. Но это спорт», – прокомментировали выступление своих подопечных старший тренер сборной России по художественной гимнастике Татьяна Сергаева.

Второе место в групповом многоборье заняли представительницы Японии (58,200), третье – Болгарии (58,000).

Всего в активе сборной России после шести соревновательных дней Чемпионата мира семь золотых, две серебряные и две бронзовые медали. Россиянки уверенно лидируют в общекомандном зачёте. Вторые – израильтянки (0-4-2), третьи – японки (0-1-0).

Сегодня, 22 сентября, в заключительный день соревнований гимнастки разыграют два комплекта наград в групповых упражнениях.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Марию Толкачёву, Веру Бирюкову, Анастасию Максимову, Анжелику Стубайло, Анастасию Шишмакову и тренеров российских спортсменок с победой на Чемпионате мира и желает новых высоких достижений и побед!

Фото: Олег Наумов / Всероссийская федерация художественной гимнастики

Пресс-служба Минспорта России

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