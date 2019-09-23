Алексей Миллер и Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов обсудили ход и перспективы сотрудничества

Source: Gazprom in Russian

Справка

В августе 2009 года в целях обеспечения прямого газоснабжения Южной Осетии с территории Российской Федерации «Газпром» ввел в эксплуатацию магистральный газопровод «Дзуарикау — Цхинвал».

В апреле 2010 года «Газпром» и Правительство Южной Осетии подписали Соглашение о сотрудничестве сроком до 2029 года.

«Газпром» разработал Генеральную схему газификации Республики Южная Осетия, которая предполагает газификацию порядка 200 населенных пунктов, строительство более 520 км межпоселковых и 370 км внутрипоселковых газопроводов.

В мае 2018 года было подписано и в ноябре 2018 года вступило в силу Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Южная Осетия об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности ОАО «Газпром — Южная Осетия».

MIL OSI