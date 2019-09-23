Антон Инюцын провёл заседание Комитета по сотрудничеству в области энергетики и природных ресурсов России и Южной Кореи

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 23 сентября. – Под сопредседательством заместителя Министра энергетики Российской Федерации Антона Инюцына и заместителя Министра по вопросам энергетики и ресурсов Министерства торговли, промышленности и энергетики Республики Корея Джу Ёнджун «на полях» очередного заседания Российско-Корейской совместной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству состоялось 16-е заседание Комитета по сотрудничеству в области энергетики и природных ресурсов.

В ходе заседания стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества в нефтегазовой и электроэнергетической отраслях, а также рассмотрели перспективы взаимодействия в угольной и атомной сферах. В частности, были рассмотрены такие проекты, как СРП «Сахалин-2», поставка СПГ, а также перспективные российско-корейские инфраструктурные объекты в сфере энергетики. По итогам заседания был подписан протокол, а также достигнута договоренность продолжить активное сотрудничество как на корпоративном, так и на государственном уровнях.

29.04.2019

С 25 по 28 июня 2019 года состоится VII Российский международный энергетический форум (РМЭФ-2019) – одно из крупнейших специализированных конгрессно-выставочных мероприятий сферы ТЭК.

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