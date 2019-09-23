В Волгограде по иску прокуратуры инвалид обеспечен дорогостоящим лекарством

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Решением Ворошиловского районного суда г.Волгограда удовлетворено исковое заявление прокурора Дзержинского района г. Волгограда о возложении обязанности обеспечить инвалида II группы лекарственным препаратам в соответствии с медицинскими показаниями.

Основанием для предъявления иска послужили материалы надзорной проверки, проведенной по обращению 40-летней женщины-инвалида.

Установлено, что заявительнице, страдающей врожденным пороком сердца и сопутствующими заболеваниями, с января 2019 года к основной терапии было необходимо добавить дорогостоящий лекарственный препарат.

Вопреки требованиям законодательства необходимым лекарством женщина не обеспечивалась.

По результатам проверки прокуратурой Дзержинского района г. Волгограда предъявлено в суд исковое заявление о возложении на комитет здравоохранения области обязанности обеспечить инвалида за счет средств бюджета лекарственным препаратом в соответствии с медицинскими показаниями.

Суд удовлетворил исковые требования

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