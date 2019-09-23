В г. Ростове-на-Дону после вмешательства прокуратуры введен в эксплуатацию многоквартирный жилой дом

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

К заместителю Генерального прокурора Российской Федерации Андрею Кикотю обратились граждане по вопросу непринятия мер по вопросу завершения строительства многоквартирного жилого дома.

Установлено, что срок сдачи в эксплуатацию 16-этажного жилого дома более чем на 200 квартир, застройщиком которого является АО «Ростовское», на протяжении длительного времени неоднократно переносился.

Прокуратурой проведен комплекс мероприятий, направленных на защиту интересов дольщиков. Генеральному директору общества прокуратурой внесены представление и предостережения о недопустимости нарушений закона, дом включен в Единый реестр проблемных объектов Ростовской области. Вопрос неоднократно заслушан на заседаниях межведомственной рабочей группы при прокуроре района, с участием застройщика, руководителей правоохранительных ведомств, районной администрации и службы судебных приставов.

В результате проделанной совместной работы и принятых мер, нарушения застройщиком устранены, дом в сентябре этого года достроен и введен в эксплуатацию на основании разрешения, выданного Департаментом архитектуры и градостроительства города. Права 79 граждан – участников долевого строительства восстановлены.

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