В Совете Федерации пройдут Дни Саратовской области

Source: Russia – Council of the Federation

Делегацию региона возглавят губернатор Валерий Радаев и председатель областной Думы Александр Романов.

В Совете Федерации 23–25 сентября пройдут Дни Саратовской области.

Делегацию региона возглавят губернатор Валерий Радаев РадаевВалерий ВасильевичГубернатор Саратовской области и председатель областной Думы Александр Романов. РомановАлександр СергеевичПредседатель Саратовской областной Думы

С участием представителей органов государственной власти Саратовской области состоятся расширенные заседания комитетов Совета Федерации.

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