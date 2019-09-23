В Челябинске завершился II Фестиваль ГТО среди студентов

Source: Russia Ministry of Sport

С 19 по 23 сентября в Челябинске прошёл II Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди студентов, участниками которого стали 200 учащихся вузов из 25 регионов страны.

В спортивную программу вошли следующие испытания ГТО: бег 100 м, 2000 м (женщины) и 3000 м (мужчины), подтягивание из виса на высокой перекладине (мужчины) и низкой перекладины (женщины), сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, поднимание туловища из положения лежа на спине, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, плавание 50 м, стрельба из пневматической винтовки.

Соревнования прошли с личных и командных зачётах.

Титул самого спортивного вуза и преходящий студенческий Кубок ГТО второй раз подряд завоевала сборная Белгородского государственного национального исследовательского университета (4933 балла). Второе место заняли представители Тверского государственного медицинского университета (4715 баллов). Третьими стали студенты Удмуртского государственного университета (4660 баллов).

В женском многоборье лучший результат показала студентка Белгородского государственного национального исследовательского университета Екатерина Семёнова (647 баллов), вторая – представительница Удмуртского государственного университета Татьяна Вершинина (635 балла), третья – учащаяся Липецкого государственного педагогического университета имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского Милена Кутногорская (634 балла).

В мужском многоборье лучшими стали также представители Белгородского государственного национального исследовательского университета: первенствовал Рустам Абди Оглы (648 баллов), второй – Иван Агафонов (623 балла). Замкнул тройку лидеров студент Липецкого государственного педагогического университета имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского Арсений Брянский (622 балла).

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет победителей и призёров соревнований.

Фестиваль ГТО проводится в целях популяризации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», укрепления здоровья студентов образовательных организаций высшего образования, повышения их мотивации к регулярным занятиям физической культурой, спортом и ведению здорового образа жизни.

Фото: Федеральный оператор ГТО / gto.ru

Пресс-служба Минспорта России

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