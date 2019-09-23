«Газпром» и Uniper обсудили вопросы сотрудничества

Source: Gazprom in Russian

Релиз

23 сентября 2019, 17:25

В Краснодарском крае состоялось заседание Координационного совета ПАО «Газпром» и Uniper SE по научно-техническому сотрудничеству, подготовке и повышению квалификации персонала.

Сопредседатели Координационного совета — заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Сергей Хомяков, заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» — начальник Департамента Олег Аксютин и Председатель Правления Uniper SE Андреас Ширенбек — отметили важность взаимодействия компаний.

На заседании, в частности, были рассмотрены вопросы развития персонала, ключевые тенденции на европейском рынке природного газа, перспективы использования и хранения метано-водорода, совершенствование развития газомоторной инфраструктуры компаний, дальнейшего повышения надежности работы трубопроводов.

Участники заседания посетили компрессорную станцию «Русская» — начальную точку морского газопровода «Турецкий поток».

Справка

Uniper SE — энергетическая компания, специализирующаяся на природном газе, производстве электроэнергии и глобальной энергетической торговле.

Научно-техническое сотрудничество «Газпрома» и Uniper началось в 1992 году. Сегодня компании ведут работу по 6 направлениям в рамках 15 тем.

Управление информации ПАО «Газпром»

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