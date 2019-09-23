Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в торжественном мероприятии, приуроченном к 20-летию со дня создания Центра экстренной психологической помощи МЧС России.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области Игорь Каграманян КаграманянИгорь Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области принял участие в торжественном мероприятии, приуроченном к двадцатилетию со дня создания Центра экстренной психологической помощи МЧС России.

Сенатор огласил приветствие Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга «Роль сотрудников центра в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций невозможно переоценить – именно они помогают людям пережить сильный стресс, оказывают первую психологическую помощь пострадавшим, их родным и близким. За прошедшие годы профессиональные психологи принимали участие в десятках операций как в России, так и за рубежом», — отмечено в приветствии.

За двадцать лет работы психологи МЧС России завоевали уважение и признание сотен тысяч россиян и иностранных граждан

Игорь Каграманян подчеркнул, что за двадцать лет работы психологи МЧС России завоевали уважение и признание сотен тысяч россиян и иностранных граждан, стали высочайшими профессионалами в своей сфере и самое главное — они всегда рядом с теми, кому нужна помощь и поддержка.

Игорь Каграманян принял участие в торжественном мероприятии, приуроченном к двадцатилетию со дня создания Центра экстренной психологической помощи МЧС России

«Убежден, что неравнодушие к чужой беде, умение успокоить, подобрать правильные слова, дать попавшему в беду человеку надежду и веру будут в дальнейшем основными критериями работы всех сотрудников центра и всех тех, кто свяжет свою судьбу с нелегким, но очень важным делом – оказанием психологической помощи нуждающимся», — добавил сенатор.

На мероприятии выступил Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев. «Для человека 20 лет – это молодость. Для такого коллектива, как ваш, это уже зрелость, огромный опыт, большие знания и навыки. Все мы в Министерстве решаем основную и главную задачу – спасение человека», — сказал он.

Сотрудникам Центра экстренной психологической помощи МЧС России были вручены государственные награды. Торжественное мероприятие завершилось праздничным концертом.

MIL OSI