Source: Russia – Council of the Federation

Комитет СФ по международным делам рекомендовал одобрить ратификацию Конвенции о правовом статусе Каспийского моря на ближайшем заседании Совета Федерации.

Конвенция о правовом статусе Каспийского моря отвечает стратегическим интересам нашей страны, заявил председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев, КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл комментируя проект Федерального закона «О ратификации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря». Как ожидается, этот вопрос будет обсуждаться в ходе очередного заседания Совета Федерации в среду 25 сентября.

Смотрите также

«Конвенция фиксирует современную политико-правовую ситуацию в ключевом для нашей страны макрорегионе, содержит детальный объем правил и обязательств использования Каспийского моря, закрепляет исключительную компетенцию прибрежных государств в решении вопросов, касающихся этого уникального водоема», — пояснил Константин Косачев.

По словам председателя Комитета СФ по международным делам, документ устанавливает основополагающие военно-политические принципы взаимодействия пяти прибрежных государств – Казахстана, Ирана, Туркменистана, России и Азербайджана, — а именно: использование Каспийского моря в мирных целях, решение спорных вопросов мирными средствами, соблюдение согласованных мер доверия.

Конвенция фиксирует современную политико-правовую ситуацию в ключевом для нашей страны макрорегионе

Кроме того, проинформировал сенатор, внешние границы территориальных вод становятся государственными границами, закрепляется методика разграничения дна и недр Каспия для целей недропользования и пользования биологическими ресурсами. Отдельная статья Конвенции посвящена вопросам прокладки кабелей и трубопроводов по дну Каспийского моря, экологическим требованиям стандартам в этой области.

Расширенное заседание Комитета СФ по международным делам

1 из 8

Константин Косачев

2 из 8

Расширенное заседание Комитета СФ по международным делам

3 из 8

Расширенное заседание Комитета СФ по международным делам

4 из 8

Расширенное заседание Комитета СФ по международным делам

5 из 8

Расширенное заседание Комитета СФ по международным делам

6 из 8

Расширенное заседание Комитета СФ по международным делам

7 из 8

Расширенное заседание Комитета СФ по международным делам

8 из 8

Константин Косачев особо подчеркнул, что Конвенция полностью учитывает интересы безопасности России и защиты государственной границы нашей страны.

«Парламентарии стали свидетелями и участниками финального этапа колоссальной по объему и сложности работы, которая была проделана переговорными командами пяти прикаспийских государств в условиях, когда исходные позиции достаточно серьезно различались, а иногда и напрямую противоречили друг другу», — отметил российский законодатель.

«Благодаря Конвенции Каспий остается зоной мира, сотрудничества и исключительной компетенции прикаспийских государств. Сегодня на заседании Комитета СФ по международным делам, заслушав информацию представителя МИД РФ, обменявшись мнениями, мы убедились, что российские интересы, равно как и интересы других участников Конвенции учтены в полном объеме и принятие Конвенции позволит расширять и углублять сотрудничество с партнерами в регионе. Удовлетворены работой и будем рекомендовать Совету Федерации поддержать проект Федерального закона», — заключил Константин Косачев.

MIL OSI