К. Косачев провел встречу c Послом Индии в России Д. Бала Венкатеш Варма

Source: Russia – Council of the Federation

Стороны обсудили вопросы расширения и укрепления двустороннего сотрудничества.

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии в Российской Федерации Датла Бала Венкатеш Вармой.

Встреча Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии в РФ Датла Бала Венкатеш Вармой

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Встреча Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии в РФ Датла Бала Венкатеш Вармой

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Константин Косачев

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Встреча Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии в РФ Датла Бала Венкатеш Вармой

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Встреча Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии в РФ Датла Бала Венкатеш Вармой

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Встреча Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии в РФ Датла Бала Венкатеш Вармой

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Встреча Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии в РФ Датла Бала Венкатеш Вармой

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Встреча Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии в РФ Датла Бала Венкатеш Вармой

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Встреча Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии в РФ Датла Бала Венкатеш Вармой

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Встреча Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии в РФ Датла Бала Венкатеш Вармой

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Сенатор отметил, что отличительной чертой российско-индийских связей является высокая интенсивность контактов. По его словам, встречи и переговоры на высшем уровне проходят регулярно. «Очередная встреча Президента России и Премьер-министра Индии на пятом Восточном экономическом форуме во Владивостоке — колоссальный импульс к дальнейшему движению вперед в наших отношениях, которые носят характер стратегического партнерства».

Взаимодействие в рамках БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества — во многом отражение позитивных отношений между странами

Глава Комитета СФ также обратил внимание на то, что по итогам ежегодного российско-индийского саммита, прошедшего «на полях» форума, был подписан пакет двусторонних документов о сотрудничестве в различных сферах.

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«Мы убеждены в том, что взаимодействие в рамках БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества — тоже во многом отражение позитивных отношений между странами. Парламентарии не должны отставать от заданного главами стран темпа», — сказал Константин Косачев.

Датла Бала Венкатеш Варма подчеркнул, что отношения России и Индии основаны на высоком доверии и понимании. Государства активно развивают партнерство в военно-технической и торгово-экономической, космической и энергетической областях.

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