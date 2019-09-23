Source: Russia – Council of the Federation

Накануне проведения Дней региона в Совете Федерации сенатор рассказала о Саратовской области, которую она представляет в верхней палате российского парламента.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Людмила Бокова БоковаЛюдмила Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области отметила, что Саратовский регион на протяжении столетий неизменно остается экономическим и культурным центром Поволжья.

«Саратовская область — источник сосредоточения крупных промышленных центров различной направленности», — подчеркнула Людмила Бокова.

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В первую очередь, считает сенатор, следует обратить внимание на ряд энергетических предприятий. «Область богата запасами газа и нефти, производятся регулярные геологоразведочные мероприятия, добычу углеводородного сырья ведут двадцать три предприятия в пределах двадцати одного муниципального района. Ведется строительство новых трубопроводов, обеспечивающих потребителей и транзит ресурсов через регион».

Людмила Бокова напомнила, что на территории области находятся такие значительные энергетические предприятия как Балаковская АЭС и Саратовская ГЭС, которые являются не только эффективным источником электричества для всех жителей Поволжского региона, но и обеспечивают регулярный приток инвестиций в область.

«Значительным остается вклад Саратовской области в развитие транспортной системы страны. В городе Энгельс располагается крупнейший в стране завод по производству троллейбусов. Подавляющее большинство этих транспортных средств произведены именно на территории Саратовской области», — подчеркнула сенатор.

Богатый экономический потенциал региона дает почву для активного развития образования и культуры

Она напомнила, что летом 2019 года был открыт современный аэропортовый комплекс «Гагарин». «Такое название дано новому аэропорту не случайно — именно на территории Саратовской области после первого в истории полета человека в космос состоялось приземление Юрия Алексеевича Гагарина. Аэропорт оснащен самым современным оборудованием и имеет пропускную способность один миллион пассажиров в год».

«Богатый экономический потенциал региона дает почву для активного развития образования и культуры. Город Саратов был и остается студенческим городом. Ведь именно в Саратове располагаются более десяти высших учебных заведений. Особенно стоит выделить Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, Саратовскую государственную юридическую академию — один из крупнейших юридических ВУЗов страны, Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова, Саратовский государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина, Саратовскую государственную консерваторию им. Л.В. Собинова, Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского, Саратовский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации».

По словам Людмилы Боковой, в 2020 году планируется открытие Школы-предуниверсария для одаренных детей, где будут проходить обучение талантливые детей из малообеспеченных и неполных семей, а также дети-сироты. «В этом образовательном центре будут использоваться самые современные образовательные технологии, а в обучении будут участвовать лучшие преподаватели саратовских университетов. Уверена, что школа-предуниверсарий поможет повысить научно-образовательный потенциал Саратовской области и выявить таланты среди подрастающего поколения».

Представитель региона в СФ также отметила, что в последние годы ведется активная работа по восстановлению и поддержке традиционных промыслов. Так, старинный город Вольск Саратовской области теперь включен в федеральную целевую программу сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия. Таким образом, выделены средства из федерального бюджета на разработку проектов границ территории и предметов охраны исторического поселения федерального значения города Вольска.

«Ведется активная работа по возрождению и популяризации «Вольской крашенки» – старинного гончарного промысла, которым славились мастера Вольска и окрестных сел. Планируется сделать «Вольскую крашенку» одним из атрибутов Саратовской области», — сообщила Людмила Бокова.

«Саратовский регион имеет богатую театральную традицию. В Саратове располагаются три крупнейших театра — Саратовский академический театр юного зрителя им. Ю.П. Киселева, Саратовский государственный академический театр драмы им. И.А. Слонова, Саратовский академический театр оперы и балета. Свою актерскую карьеру на Саратовской земле начинали известнейшие актеры — Борис Бабочкин, Олег Янковский, Олег Табаков, Евгений Миронов. Нашему региону удалось совместить в себе уникальную приволжскую природу, богатый исторический опыт и очень талантливых, активных людей. Все это дает огромный потенциал для развития области», — сказала Людмила Бокова.

Парламентарий проинформировала, что в ходе проведения Дней региона в Совете Федерации на пленарном заседании планируется рассмотрение постановления, посвященного Саратовской области.

«Этот документ разрабатывается совместно с региональными органами власти и будет направлен на разрешение проблем Саратовской области, а также вопросу взаимодействия области с федеральными органами власти», — отметила сенатор.

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