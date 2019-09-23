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Сенатор посетил Алтайский край в составе группы мониторинга исполнения нацпроектов .

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Каграманян КаграманянИгорь Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области совершил поездку в Алтайский край в составе группы мониторинга исполнения национальных проектов.

Сенатор посетил Барнаул и Новоалтайск, встретился с жителями и общественниками. Парламентарий осмотрел Центральную районную больницу Павловского района, хирургическое отделение и детскую поликлинику, где был проведен капитальный ремонт. Оборудована «Открытая регистратура», игровой уголок для маленьких пациентов, комната для кормления. Кроме того, за счет средств нацпроекта поликлиника укомплектована современным офтальмологическим оборудованием.

Игорь Каграманян также посетил Фельдшерско-акушерский пункт в посёлке Озёрный. Он подчеркнул, что в текущем году в Павловском районе запланировано также открытие ФАП в селах Боровиково и Жуковка.

Сенатор отметил положительный опыт развития системы здравоохранения в Павловском районе в части комплектования сферы кадрами, предоставления специалистам служебного жилья. «Очень важно, когда развиваются объекты оказания медпомощи, которые находятся рядом с местом жительства людей», — сказал парламентарий.

С начала реализации приоритетных нацпроектов правительство Алтайского края включилось в работу по этому направлению

Группа мониторинга побывала в Алтайском краевом онкологическом диспансере, где планируется реконструкция здания главного корпуса с пристройкой операционного блока, а также строительство корпуса лучевой терапии.

«С начала реализации приоритетных нацпроектов правительство Алтайского края включилось в работу по этому направлению. Сегодня мы увидели хороший пример взаимодействия правительства региона и муниципальных властей в преодолении кадрового дефицита. Краевые власти направляют деньги на ремонт объектов, а район помогает специалистам в решении социальных вопросов работников отрасли», — сказал Игорь Каграманян.

По словам сенатора, важно, что органы исполнительной власти взаимодействуют с Законодательным Собранием края и представительными органами власти в муниципалитетах. Они активно участвуют в мониторинге реализации дорожной карты нацпроектов и своевременно информируют о трудностях, которые порой возникают.

«На приоритетные национальные проекты возлагаются большие надежды, и наша общая задача — сделать так, чтобы они были реализованы качественно и в установленные сроки», — подчеркнул Игорь Каграманян.

Члены группы мониторинга также посетили объекты в Барнауле и Новоалтайске, которые были построены и отремонтированы в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», изучили реализацию в регионе нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт», посетили объекты нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В рабочей поездке приняли участие председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко, депутаты, представители профильных министерств и ведомств региона. Результаты мониторинга были подведены на итоговом совещании, которое прошло в правительстве края.

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