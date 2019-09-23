Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Пилотируемая космонавтика#Космодромы#Байконур#Союз МС-1523.09.2019 09:15

«Союз МС-15» вывезен на старт

Сегодня, 23 сентября 2019 года, состоялся вывоз ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-15» из монтажно-испытательного корпуса на стартовый комплекс площадки № 1. В настоящее время ракета уже установлена на «Гагаринский старт».

Начались работы по программе первого стартового дня, а специалисты предприятий ракетно-космической отрасли выполняют заключительные технологические операции. Проводятся предстартовые испытания систем и агрегатов ракеты-носителя «Союз-ФГ», проверяется взаимодействие бортовой аппаратуры и наземного оборудования.

Увидеть процедуру вывоза ракеты приехали руководство Госкорпорации «Роскосмос», семьи космонавтов, представители космических агентств и предприятий ракетно-космической отрасли, журналисты и туристы. Согласно традиции, дублирующий экипаж в составе космонавта Сергея Рыжикова, астронавта Томаса Маршбёрна и участника космического полёта от ОАЭ Султан Аль Неяди также наблюдал за ходом происходящего.

Пуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-15» запланирован на 25 сентября 2019 года в 16:57 мск. Трансляция с космодрома Байконур будет доступна с 16:00 мск в сообществе Роскосмоса социальной сети «ВКонтакте».

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