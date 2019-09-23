Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в открытии экспозиции в Новгородском объединенном музее-заповеднике.

Представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской области Сергей Фабричный ФабричныйСергей Юрьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской области в рамках работы в регионе принял участие в открытии выставки «Новгород и Ганза: окно в Европу». Мероприятие прошло в Новгородском объединенном музее-заповеднике.

Сенатор напомнил, что именно средневековый Новгород был точкой соприкосновения двух мощных цивилизаций – западной и русской. В новейшей истории город очень умело использовал свою ганзейскую историю в деловом и коммерческом обороте, отметил парламентарий.

Именно средневековый Новгород был точкой соприкосновения двух мощных цивилизаций – западной и русской

«В 1993 году Новгород первым среди российских городов вступил в международную неправительственную межмуниципальную организацию Ганзейский союз Нового времени. Первые инвестиции, которые пошли в Новгород, регулярные контакты региона с дипломатическими миссиями стран ЕС — это тоже отголоски Ганзы», — рассказал Сергей Фабричный.

Сергей Фабричный принял участие в открытии выставки «Новгород и Ганза: окно в Европу»

По его словам, выставка — не просто культурно-познавательный проект, но и напоминание о золотых страницах совместной истории Ганзы и Великого Новгорода. «Это знак того, что новгородцы особенно внимательно относятся к общей истории успеха и готовы ее продолжать», — отметил сенатор.

На выставке представлено около 500 подлинных средневековых артефактов из фондов Новгородского музея-заповедника. Это археологические находки — предметы, связанные с торговой и хозяйственной деятельностью, которые являются важнейшим историческим свидетельством широких культурных и экономических связей древнего Новгорода. Среди экспонатов — монеты и платёжные слитки, фрагменты торгового оборудования, образцы иноземных товаров, предметы религиозного культа и домашнего обихода, изготовленные местными ремесленниками из импортных материалов.

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