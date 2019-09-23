Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетила новый ледовый дворец в Кировске.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области в ходе рабочей поездки в регион посетила новый ледовый дворец в городе Кировске.

Вместе с сенатором новый спортивный объект посетили председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, ДубовойСергей МихайловичПредседатель Мурманской областной Думы представители органов исполнительной власти муниципалитета.

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Открытие спортивно-оздоровительного центра «Апатит-Арена» состоялось в канун Дня горняка и 90-летия горно-обогатительного комбината, занимающегося производством фосфатного сырья. Современный ледовый дворец был построен при поддержке компании.

Внутри спортивного комплекса расположено ледовое поле площадью 1800 квадратных метров, тренажерный зал, зал для хореографии, буфет, зона проката коньков. Предусмотрены помещения для медицинского персонала, раздевалки, технодильного оборудования. Общая площадь сооружения составляет около 6200 квадратных метров.

Арена станет тренировочным центром для детей, занимающихся хоккеем и фигурным катанием. Отделения этих видов спорта планируется открыть на базе спортивного центра «Горняк». Здесь же будут тренироваться любительские хоккейные команды.

Проект строительства спортивного комплекса реализован в рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве между правительством Мурманской области и ПАО «ФосАгро». Общая стоимость проекта составила свыше 500 млн руб.

«Создание такого многофункционального комплекса, в котором будут проводиться не только тренировки, соревнования на льду, но и концерты, фестивали, является ярким примером государственно-частного партнерства в целях развития региона», — отметила Татьяна Кусайко.

Она добавила, что взаимодействие государства и частных инвестиций является эффективным механизмом развития спортивной инфраструктуры.

Работа такого комплекса дает новые рабочие места, возможности для реализации новых массово-культурных проектов

«Открытие нового ледового дворца — большое событие для северян. Это новый импульс к развитию детского и массового спорта», — сказала парламентарий.

По ее словам, открытие таких спортивных объектов, это не только социальная составляющая, но и экономическая.

«Помимо мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта, работа такого комплекса дает новые рабочие места, возможности для реализации новых массово-культурных проектов», — подчеркнула Татьяна Кусайко.

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