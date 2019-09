Wyciek został usunięty przez służby pożarowe i techniczne, a sprawę badają już organy ścigania. W trakcie zdarzenia dostawy surowca do rafinerii nie zostały zakłócone. W nocy PERN S.A. przywrócił tłoczenie na wszystkich trzech nitkach rurociągu. Aktualnie prowadzone są intensywne działania zmierzające do rozpoczęcia prac rekultywacyjnych, czyli wymiany zanieczyszczonego gruntu.

Source: President of Poland in Polish