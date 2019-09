Valsts prezidents ar Horvātijas Republikas prezidenti pārrunā reģionālās sadarbības projektus

Source: President of Latvia in Latvian

Valsts prezidents Egils Levits šodien Ņujorkā ANO ietvaros tikās ar Horvātijas Republikas prezidenti Kolindu Grabaru-Kitaroviču (H. E. Ms Kolinda Grabar-Kitarović). Abu valstu prezidenti apspriedās par Eiropas Savienības (ES) aktualitātēm, NATO dienaskārtību un divpusējām attiecībām.

Liela uzmanība sarunā tika pievērsta reģionālās sadarbības projektiem. E. Levits un K. Grabara-Kitaroviča apspriedās par tā dēvēto Trīs jūru iniciatīvu, kas savienos Baltijas, Adrijas un Melno jūru ar dažādiem infrastruktūras projektiem. “Latvija atbalsta šo iniciatīvu, jo tā veicinās ekonomiskos sakarus un cilvēku mobilitāti,” sacīja Valsts prezidents. Tāpat viņš uzsvēra, ka Rail Baltica projekts dos ieguldījumu Eiropas reģionu savienošanā.

Tika pārrunāti akcenti, kas gaidāmi Horvātijas pirmajā prezidentūrā ES Padomē 2020. gada pirmajā pusē. Prezidents novēlēja Horvātijas kolēģei sekmes un sacīja, ka Latvija aktīvi iesaistīsies izvirzīto jautājumu apspriešanā. Horvātijas prezidente pateicās Latvijai par atbalstu savas valsts uzņemšanai eirozonā un Šengenas zonā.

Tāpat tika apspriesti NATO darba kārtības jautājumi, kā arī drošības situācija pasaulē un Eiropā. E. Levits pateicās Horvātijai par tās iesaistīšanos starptautiskajā NATO sastāvā Baltijas reģionā.

Abi prezidenti vienojās par tālāku ekonomisko, izglītības, kultūras sakaru aktivizēšanu un drīzo tikšanos 15. Arajološas grupas prezidentu sanāksmē Atēnās.

Valsts prezidenta Egila Levita darba vizītes ASV darba kārtība (pēc Ņujorkas laika):

Pirmdiena, 23. septembris

14:45 – Valsts prezidenta dalība Pasaules ekonomikas foruma augsta līmeņa apaļā galda diskusijā “A New Green Deal for Europe – Stepping Up Europe’s Global Leadership Role on Climate and Green Growth”

18:15 – Valsts prezidenta un Andras Levites kundzes dalība “The Breuer Museum” izstādes “Vija Celmiņš: To Fix the Image in Memory” atklāšanā

Otrdiena, 24. septembris

8:00 – Valsts prezidenta un Andras Levites kundzes dalība ANO ģenerālsekretāra rīkotajā atklāšanas pasākumā

9:00 – Valsts prezidenta dalība ANO Ģenerālās Asamblejas 74. sesijas atklāšanā. Tēma “Galvanizing multilateral efforts for poverty eradication, quality education, climate action and inclusion”

11:45 – Valsts prezidents piedalās svinīgajā ceremonijā “Treaty event Ceremony to deposit Declaration recognizing as compulsory the jurisdiction of the International Court of Justice”

12:45 – Tikšanās ar Pasaules ekonomikas foruma dibinātāju profesoru Klausu Švābu (Prof. Klaus Schwab)

13:00 – Valsts prezidenta dalība ANO Ģenerālsekretāra rīkotajās darba pusdienās

15:00 – Valsts prezidenta dalība ANO Ilgtspējīgas attīstības plenārsēdē

17:15 – Valsts prezidenta runa ANO Ģenerālās asamblejas 74. sesijā

19:00 – Valsts prezidenta un Andras Levites kundzes dalība ASV prezidenta Donalda Trampa (H. E. Mr Donald J. Trump) un Melānijas Trampas (Melania Trump) kundzes rīkotajā pieņemšanā

Trešdiena, 25. septembris

8:30 – Tikšanās ar domnīcas “Atlantijas padome” pārstāvjiem

10:30 – Apaļā galda diskusija ar Kolumbijas Universitātes studentiem un stipendiātiem

15:00 – Divpusējā tikšanās ar Norvēģijas Karalistes premjerministri Ernu Solbergu (H. E. Ms Erna Solberg)

16:00 – Valsts prezidenta dalība ANO Ilgtspējīgas attīstības sesijā

17:30 – Divpusējā tikšanās ar Gruzijas prezidenti Salomi Zurabišvili (H. E. Ms Salome Zourabichvili)

19:00 – Valsts prezidenta un Andras Levites kundzes tikšanās ar ASV dzīvojošajiem latviešiem

Ceturtdiena, 26. septembris

9:00 – Tikšanās ar ASV Nacionālās ārpolitikas komitejas prezidentu Džordžu Švābu (Dr. George Schwab)

15:00 – Tikšanās ar ebreju organizāciju pārstāvjiem

Piektdiena, 27. septembris

12:00 – Tikšanās ar Prinstonas Universitātes starptautiskās diplomātijas studentiem

13:40 – Tikšanās ar Prinstonas Universitātes profesoriem un Latvijas Goda konsulu Džonu Medvecki

MIL OSI