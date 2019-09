Valsts prezidents divpusējās sarunās aktualizē Moldovai un Austrijai nozīmīgus tematus

Source: President of Latvia in Latvian

Valsts prezidents 23. septembrī Ņujorkā ANO Ģenerālās asamblejas laikā tikās ar Moldovas prezidentu Igoru Dodonu (H. E. Mr Igor Dodon) un Austrijas prezidentu Aleksandru van der Bellenu (H. E. Dr. Alexander Van der Bellen).

Sarunā ar Moldovas prezidentu I. Dodonu Valsts prezidents mudināja Moldovu turpināt valsts eirointegrācijas ceļu, piedāvājot Latvijas ekspertīzi. I. Dodons apliecināja, ka Moldova turpina veidot ciešu partnerību ar Eiropas Savienību. Tāpat Moldovas prezidents informēja par sarunu gaitu, meklējot risinājumu “ceļa karti” Piedņestras situācijai.

Savukārt divpusējās tikšanās laikā ar Austrijas prezidentu A. Van der Bellenu abi prezidenti lielāko sarunas daļu veltīja klimata tematikai. E. Levits atzīmēja, ka Latvija pievienojas Austrijas prezidenta iniciatīvai “Initiative for more Climate Ambition”, uzsverot, ka Latvija ir to astoņu ambiciozo Eiropas Savienības dalībvalstu vidū, kas vēlas ātrāk virzīties uz priekšu klimata neitralitātes sasniegšanā.

Dienas turpinājumā paredzēta Valsts prezidenta Egila Levita dalība Pasaules ekonomikas foruma augsta līmeņa apaļā galda diskusijā “A New Green Deal for Europe – Stepping Up Europe’s Global Leadership Role on Climate and Green Growth”, kā arī Valsts prezidenta un Andras Levites kundzes dalība “The Breuer Museum” izstādes “Vija Celmiņš: To Fix the Image in Memory” atklāšanā.

Foto no tikšanās ar Moldovas prezidentu Igoru Dodonu

Foto no tikšanās ar Austrijas prezidentu Aleksandru van der Bellenu

MIL OSI