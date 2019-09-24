Анонс совещания при Генеральном прокуроре Российской Федерации «О состоянии законности и практике прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере лесопользования

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Завтра, 25 сентября, в Красноярске в 11.00 начнется совещание при Генеральном прокуроре Российской Федерации «О состоянии законности и практике прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере лесопользования.

Такой подход к решению проблем необходим, поскольку таким образом координируются действия всех ответственных ведомств и действия прокуратур всех уровней.

У органов прокуратуры есть вопросы к отдельным регионам по ведению кадастрового учета земель (это в частности, приводит к незаконным постройкам на территориях лесного фонда), по несвоевременному планированию лесных участков. Одна из самых острых проблем в этой области-незаконные рубки. Органами государственной власти также допускаются нарушения при заключении договоров аренды лесных участков и купли-продажи лесных насаждений, осуществлении контроля за исполнением их условий. Отдельное внимание прокуроры уделяют обеспечению законности при реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. Постоянно в поле зрения органов прокуратуры находятся вопросы обеспечения пожарной безопасности в лесах. Несмотря на принимаемые меры по противодействию контрабандному вывозу древесины, транспортными прокурорами выявляются нарушения в деятельности таможенных органов по контролю за экспортом леса и лесоматериалов.

Все эти вопросы будут детально обсуждаться на совещании в Красноярске.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI