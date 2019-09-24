Source: Russia – Council of the Federation

Состоялось расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера в рамках Дней Саратовской области в верхней палате.

Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области провел расширенное заседание Комитета СФ на тему «Переселение граждан из аварийного жилья, а также решение проблемы обманутых дольщиков в Саратовской области».

Мероприятие состоялось в рамках Дней Саратовской области в Совете Федерации.

Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Олег Мельниченко подчеркнул, что этой теме Комитет СФ уделяет особое внимание и ведет постоянный мониторинг ситуации в субъектах Российской Федерации, как по вопросу переселения граждан из аварийного жилья, так и в части решения проблемы обманутых дольщиков.

Вступили в силу подготовленные при активном участии Комитета поправки в законодательство о создании в субъектах региональных фондов защиты прав обманутых дольщиков

Сенатор также отметил, что летом вступили в силу подготовленные при активном участии Комитета поправки в законодательство о создании в субъектах региональных фондов защиты прав обманутых дольщиков. Отрадно, что Саратовская область создала региональный фонд в числе первых субъектов.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области и председатель Саратовской областной Думы Александр Романов. РомановАлександр СергеевичПредседатель Саратовской областной Думы

С докладами выступили заместитель председателя правительства Саратовской области Роман Бусаргин и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Павел Мигачёв.

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По словам представителей региона, темы переселения из аварийного жилья и обманутых дольщиков крайне актуальны и важны для региона. В частности, в области работает программа «Жилье».

Правительство области проинформировало, что до 2023 года в регионе планируется полностью решить проблему обманутых дольщиков.

В обсуждении приняли участие представители Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Фонда содействия реформированию ЖКХ, члены делегации Саратовской области.

Сенаторы приняли к сведению информацию региона. По итогам рассмотрения вопроса Комитет СФ принял решение рекомендовать Совету Федерации на пленарном заседании принять за основу проект Постановления палаты «О государственной поддержке социально-экономического развития Саратовской области», а затем доработать документ в течение двух недель.

Саратовской областной Думе рекомендовано разработать и направить в Совет законодателей РФ при Федеральном Собрании России проект законодательной инициативы о внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» в части исключения положений об обязательном открытии счетов эскроу казенными и бюджетными учреждениями при заключении государственных и муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений в рамках реализации госпрограмм, в том числе программ по переселению граждан из аварийного жилья.

В ходе заседания члены Комитета СФ поздравили Николая Рыжкова РыжковНиколай Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Белгородской области с присвоением ему звания Героя Труда Российской Федерации. Соответствующий Указ был подписан Президентом России 19 сентября 2019 г. Этим же документом Сергей Лукин награжден Орденом Дружбы.

Сенаторы также рассмотрели Федеральный закон «О службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации и внесении изменений в отельные законодательные акты Российской Федерации» и рекомендовали палате одобрить данный документ.

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