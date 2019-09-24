Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировал невыдачу виз ряду представителей делегации России на ГА ООН.

Власти США осознанно создают проблему для участия национальных делегаций в работе Генеральной Ассамблеи ООН, заявил председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев. КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл Сенатор прокомментировал невыдачу виз ряду представителей делегации России на ГА ООН.

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«Это очевидная антиооновская провокационная акция американских властей и она заслуживает консолидированной реакции международного сообщества», — считает законодатель.

«Российские ответные шаги обязательно последуют. Они обязательно должны быть болезненными для американской стороны», — подчеркнул Константин Косачев.

Очевидная антиооновская провокационная акция американских властей и она заслуживает консолидированной реакции международного сообществ

Он напомнил, что в 2015 году американская сторона не оформила должным образом визу для Председателя СФ, которая должна была принять участие во Всемирной конференции спикеров парламентов в Нью-Йорке.

«Российские парламентарии настояли на том, чтобы Межпарламентский союз принципиально отказался от проведения этой конференции на территории США. В 2020 году это мероприятие должно состояться в Вене. Такой опыт мы должны использовать и в отношении нынешней ситуации», — считает Константин Косачев.

Сенатор также отметил, что американская сторона взяла на себя обязательства по обеспечению полноценных условий работы в ООН любой национальной делегации. «Мы видим как год за годом американская позиция ужесточается, из этих обязательств допускается все больше исключений и изъятий, причем они носят адресный характер и касаются представителей тех стран, которые оппонируют американской линии поведения в международных делах».

По мнению Константина Косачева, «власти США осознанно создают проблему для участия делегаций из таких стран в обсуждении вопросов, которые включаются в повестки дня генеральных ассамблей».

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