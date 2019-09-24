Вопросы стратегического развития экономики Саратовской области рассмотрел профильный Комитет СФ

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие состоялось в рамках проходящих в палате Дней региона.

Комитет Совета Федерации по экономической политике на своем расширенном заседании рассмотрел вопросы стратегического развития и приоритетные проекты экономики Саратовской области. Мероприятие состоялось в рамках проходящих в палате Дней региона.

Андрей Кутепов и Максим Орешкин

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Расширенное заседание Комитета СФ по экономической политике

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Ирек Ялалов

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Расширенное заседание Комитета СФ по экономической политике

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Расширенное заседание Комитета СФ по экономической политике

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Андрей Кутепов

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Расширенное заседание Комитета СФ по экономической политике

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Расширенное заседание Комитета СФ по экономической политике

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Расширенное заседание Комитета СФ по экономической политике

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Расширенное заседание Комитета СФ по экономической политике

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Иван Абрамов и Александр Жуков

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Андрей Кутепов

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Расширенное заседание Комитета СФ по экономической политике

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Расширенное заседание Комитета СФ по экономической политике

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Расширенное заседание Комитета СФ по экономической политике

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Расширенное заседание Комитета СФ по экономической политике

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Андрей Кутепов и Максим Орешкин

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Расширенное заседание Комитета СФ по экономической политике

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Расширенное заседание Комитета СФ по экономической политике

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Эдуард Исаков

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Расширенное заседание Комитета СФ по экономической политике

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Расширенное заседание Комитета СФ по экономической политике

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Алексей Синицын и Владимир Кравченко

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Алексей Дмитриенко и Юрий Важенин

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Александр Пронюшкин и Ирек Ялаловолитике

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Расширенное заседание провел председатель Комитета СФ Андрей Кутепов. КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга В нем приняли участие Министр экономического развития РФ Максим Орешкин, представители федеральных органов государственной власти и органов государственной власти Саратовской области.

Вице-губернатор – председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин рассказал об экономико-географическом положении региона, транспортно-логистической инфраструктуре, энергетическом потенциале, запасах минерально-сырьевых ресурсов, крупных инвестиционных проектах, динамике и структуре валового регионального продукта.

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По итогам обсуждения Комитет СФ подготовил предложения в проект постановления СФ «О государственной поддержке социально-экономического развития Саратовской области». Сенаторы предложили Правительству РФ рассмотреть возможность создания особой экономической зоны технико-внедренческого типа на основании заявки региона.

Правительство разрабатывает законопроект, который будет снижать регуляторную неопределенность для бизнеса

Правительству РФ рекомендовано включить в федеральную целевую программу «Государственная граница РФ (2012–2021 годы)» мероприятия по строительству двустороннего автомобильного пункта пропуска «Фомин – Казталовка» с правом провоза коммерческих грузов. Предложено также рассмотреть вопрос о включении в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года мероприятий по строительству мостового перехода через Волгу протяженностью 5 км.

Министерству транспорта РФ совместно с правительство Саратовской области рекомендовано по итогам получения результатов ранжирования продолжить проработку возможности строительства автомобильной дороги «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград» на участке обхода г. Пугачева км 17+200 – км 26+900 в Саратовской области.

Также участники заседания обсудили вопросы подготовки к «правительственному часу» по вопросу «О среднесрочных тенденциях и прогнозе социально-экономического развития РФ на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», который состоится на заседании СФ. Максим Орешкин представил основные тезисы своего выступления на предстоящем заседании палаты.

Он отметил, что для более высоких темпов роста экономики необходимо обеспечить инвестиционный рост. «Правительство разрабатывает законопроект, который будет снижать регуляторную неопределенность для бизнеса, фиксировать для тех, кто осуществляет новые инвестиции, правила технического регулирования, другой регуляторники на несколько лет».

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