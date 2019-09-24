В. Смирнов: Важно придать новый импульс популяризации общего духовно-культурного наследия народов России и Беларуси

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в Форуме «Историческая, культурная и духовная общность российского и белорусского народов».

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ивановской области Виктор Смирнов СмирновВиктор Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ивановской области принял участие в работе Форума «Историческая, культурная и духовная общность российского и белорусского народов», прошедшего в Минске.

В мероприятии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев, заместитель Министра культуры России Алла Манилова, Министр культуры Республики Беларусь Юрий Бондарь.

Виктор Смирнов принял участие в работе Форума «Историческая, культурная и духовная общность российского и белорусского народов»

Как сообщил Виктор Смирнов, в рамках форума состоялись три «круглых стола»: «Роль святого князя Александра Невского в истории становления братства народов России и Беларуси», «Язык — душа народов. Объединяющая роль литературы и театра в сотрудничестве России и Беларуси» и «Достоевский как духовный ориентир русского и белорусского народов».

Виктор Смирнов принял участие в работе Форума «Историческая, культурная и духовная общность российского и белорусского народов»

Сенатор рассказал, что выдающемуся полководцу, причисленному Русской православной церковью к лику святых, Александру Невскому и всемирно известному русскому писателю и мыслителю Федору Достоевскому были посвящены отдельные выставки, привлекающие внимание участников мероприятия и читателей Национальной библиотеки Республики Беларусь.

По его словам, в экспозиции, посвященной 200-летию Достоевского, было отмечено, что род писателя берет начало из Пинского уезда на юге Беларуси. «Это еще раз подтверждает духовное родство наших народов», — считает парламентарий.

«Важно придать новый импульс популяризации общего духовно-культурного наследия народов России и Беларуси, активизировать гуманитарное сотрудничество с широким вовлечением в него молодежи двух стран»,- подчеркнул Виктор Смирнов.

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