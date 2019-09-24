В Совете Федерации открылась художественная экспозиция «Краски Армении»

Source: Russia – Council of the Federation

Экспозиция проходит в рамках деятельности Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания и Национального собрания Армении.

В Совете Федерации состоялось открытие художественной выставки «Краски Армении». Экспозиция проходит в рамках деятельности Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и Национального Собрания Республики Армения, сопредседателем российской части которой является заместитель Председателя СФ Юрий Воробьев. ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области

Открыли выставку первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров ДжабаровВладимир Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Еврейской автономной области и Посол Армении в России Вардан Тоганян.

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В мероприятии приняли участие члены российской части Межпарламентской комиссии – первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Игорь Каграманян, КаграманянИгорь Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области член этого же Комитета СФ Татьяна Кусайко, КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области представители Посольства Республики Армении, Департамента культуры Правительства Москвы, Детской художественной школы № 9 города Москвы, представители российско-армянских общественных организаций.

«Россию и Армению связывает многовековая дружба. Россия всегда приветствует представителей армянского народа, радуется его успехам и достижениям», — заявил Владимир Джабаров.

Россию и Армению связывает многовековая дружба

Он отметил, что «Краски Армении» — ежегодный проект, который реализуется с 2018 года Детской художественной школой № 9 города Москвы при поддержке Департамента культуры Правительства Москвы и общественной организации «ДИАЛОГ».

Открытие выставки «Краски Армении» в рамках деятельности Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Национального собрания Армении

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Открытие выставки «Краски Армении» в рамках деятельности Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Национального собрания Армении

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Открытие выставки «Краски Армении» в рамках деятельности Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Национального собрания Армении

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Открытие выставки «Краски Армении» в рамках деятельности Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Национального собрания Армении

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Открытие выставки «Краски Армении» в рамках деятельности Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Национального собрания Армении

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Открытие выставки «Краски Армении» в рамках деятельности Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Национального собрания Армении

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Открытие выставки «Краски Армении» в рамках деятельности Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Национального собрания Армении

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Открытие выставки «Краски Армении» в рамках деятельности Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Национального собрания Армении

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Открытие выставки «Краски Армении» в рамках деятельности Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Национального собрания Армении

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Открытие выставки «Краски Армении» в рамках деятельности Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Национального собрания Армении

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Владимир Джабаров

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Открытие выставки «Краски Армении» в рамках деятельности Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Национального собрания Армении

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Открытие выставки «Краски Армении» в рамках деятельности Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Национального собрания Армении

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Открытие выставки «Краски Армении» в рамках деятельности Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Национального собрания Армении

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Открытие выставки «Краски Армении» в рамках деятельности Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Национального собрания Армении

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Открытие выставки «Краски Армении» в рамках деятельности Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Национального собрания Армении

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Открытие выставки «Краски Армении» в рамках деятельности Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Национального собрания Армении

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Педагогический коллектив художественной школы во главе с директором, заслуженным художником России Романом Фашаяном совершил творческие поездки по регионам Армении. Художники-педагоги посетили самые живописные места: города Ереван и Дилижан, языческий храм Гарни, исторический комплекс Амберд, древние монастыри Гегард, Нораванк, Ованаванк, Эчмиадзинский кафедральный собор, озеро Севан, живописное Касахское ущелье, совершили полет над ущельем реки Воротан по самой длинной в мире реверсивной канатной дороге «Крылья Татева».

По словам Вардана Тоганяна, выставка в Совете Федерации – очередное проявление межкультурного диалога по линии общественной дипломатии, что является предметом особого внимания российско–армянской Межпарламентской комиссии.

На выставке в Совете Федерации посетители увидят глазами художников все, чем богата Армения: красивая природа, величественные горы, древняя архитектура, радушные и гостеприимные люди.

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