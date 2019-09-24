В СФ рассмотрели актуальные вопросы развития АПК и природопользования в Саратовской области

Source: Russia – Council of the Federation

В рамках Дней региона в верхней палате парламента состоялось расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

На расширенном заседании Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию рассматривались актуальные вопросы развития АПК и природопользования в Саратовской области. Мероприятие, которое провел председатель Комитета СФ Алексей Майоров, МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия состоялось в рамках Дней региона в Совете Федерации.

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В обсуждении приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти и органов государственной власти Саратовской области.

С докладом по основному вопросу выступил заместитель председателя областного правительства Алексей Стрельников. По его словам, в регионе в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» реализуется проект «Экспорт продукции АПК». В числе основных задач — формирование в сельском хозяйстве и обрабатывающей промышленности конкурентоспособных производств, обеспечение доступа продукции АПК на целевые рынки, создание системы продвижения и позиционирования продукции.

Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Алексей Майоров

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Как отметил представитель региона, для снижения объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод, достижения показателей федерального проекта «Оздоровление Волги» необходимо строительство и реконструкция очистных сооружений. Он высказал предложение увеличить финансирование мероприятий за счет средств федерального бюджета. Всего объем средств федерального бюджета на реализацию проекта «Оздоровление Волги» в Саратовской области на 2019–2024 г. запланирован в размере 179,5 млн руб.

Кроме того, сообщил Алексей Стрельников, в рамках нацпроекта «Экология» в настоящее время на территории региона создаются инфраструктурные объекты по переработке отходов I и II классов опасности.

По итогам обсуждения Комитет СФ принял за основу проект решения. В целях объективного учета экспорта продукции АПК, произведенной на территории субъектов РФ, сенаторы предложили Правительству РФ рассмотреть возможность внесения изменений в таможенное законодательство.

Cенаторы предложили Правительству РФ рассмотреть возможность внесения изменений в таможенное законодательство

Министерству природных ресурсов и экологии России и Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ рекомендовано рассмотреть возможность увеличения финансирования на мероприятия по строительству и реконструкции канализационных очистных сооружений в Саратовской области в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология» за счет средств федерального бюджета.

На расширенном заседании также рассматривались вопросы реализации поручений Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева по итогам встречи с членами Совета палаты Совета Федерации 12 февраля 2019 г.

Алексей Майоров обратил внимание на то, что исполнение документа находится на особом контроле Комитета СФ.

Сенаторы заслушали информацию представителей Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ и Роспотребнадзора о ходе выполнения поручений.

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