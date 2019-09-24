Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступил с инициативой создать «Школу Эколят: спасение природного наследия Севера» с участием подрастающего поколения.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Геннадий Орденов ОрденовГеннадий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Астраханской области выступил с инициативой создания в рамках учрежденных комитетами Совета Федерации Всероссийской акции «Россия – территория «Эколят – Молодых защитников Природы» и природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята – Дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники Природы» нового направления деятельности «Школа Эколят: спасение природного наследия Севера» с участием подрастающего поколения.

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Сенатор считает, что это поможет пригласить к совместной деятельности по сохранению животного и растительного мира Севера детей не только российских регионов, но и зарубежных стран.

Член программного комитета экологических акций Геннадий Орденов был инициатором проведения тематических «Уроков Эколят» в рамках летней оздоровительной смены «Таланты Арктики: дети», где ребята не только знакомились с природой Севера, изучали правила поведения на природе, но и высказывали свои предложения по сохранению природы северных регионов.

Эти мероприятия провел руководитель природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята – Дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники Природы» Владимир Зотов. На уроках прошла церемония посвящения ребят в «Эколята – Молодые защитники Природы».

Молодые «эколята» Мурманской области, Республики Карелия, Республики Коми, Ненецкого автономного округа, Ханты-Мансийского автономного округа (Югры), Красноярского края, Республики Саха (Якутия) и Чукотского автономного округа поддержали инициативы Геннадия Орденова и подписали обращение к ребятам северных регионов России с призывом сделать все возможное для сохранения природы Севера, его растительного и животного мира.

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